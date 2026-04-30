$!Celebran más de 20 mil personas el Día de la Niñez en Palacio de Gobierno

CULIACÁN._ Más de 20 mil personas se dieron cita este 30 de abril en la explanada de la Unidad Administrativa de Palacio de Gobierno para celebrar el Día de la Niñez Sinaloense, en un evento organizado por el Sistema DIF y el Gobierno del Estado.

Durante la jornada, niñas, niños y sus familias disfrutaron del show musical de Piccolos y de la presentación de la artista infantil Luli Pampín, quienes encabezaron el programa artístico preparado para la ocasión.