$!Celebran más de 20 mil personas el Día de la Niñez en Palacio de Gobierno

CULIACÁN._ Más de 20 mil personas se dieron cita este 30 de abril en la explanada de la Unidad Administrativa de Palacio de Gobierno para celebrar el Día de la Niñez Sinaloense, en un evento organizado por el Sistema DIF y el Gobierno del Estado.
Durante la jornada, niñas, niños y sus familias disfrutaron del show musical de Piccolos y de la presentación de la artista infantil Luli Pampín, quienes encabezaron el programa artístico preparado para la ocasión.
El festejo, de carácter gratuito, incluyó además juegos mecánicos, snacks y diversas actividades recreativas que mantuvieron el ambiente familiar a lo largo del evento, en el que la explanada cívica lució completamente llena.
Para garantizar la seguridad de los asistentes, se desplegó un operativo conjunto con la participación de corporaciones estatales, así como elementos de Marina, Protección Civil y Tránsito, quienes resguardaron la zona durante toda la celebración.
La conmemoración se desarrolló sin incidentes y reunió a miles de familias que acudieron a disfrutar del festejo.