$!Celebran organismos empresariales de Culiacán dictamen que exenta a dueños de vehículos robados de pagos por recuperación

Con la aprobación de esta reforma, las víctimas de robo de unidades motoras quedarán exentas de cuota de servicio de grúa, cuota por almacenamiento del vehículo y gastos por acceso a la información relacionada específicamente con la recuperación de la unidad.

La medida, que fue celebrada por el Consejo Intercamaral de Culiacán, busca que el proceso de recuperación de un vehículo no represente una carga económica adicional para quienes ya han sido vulnerados en su patrimonio.

En un paso significativo para reducir problemas financieros que enfrentan los ciudadanos tras sufrir un delito, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este martes 2 de junio de 2026 el dictamen de la Iniciativa número 1682, la cual exenta a las víctimas de robo de vehículos de diversos cobros estatales y municipales.

La propuesta no es nueva, ya que fue presentada originalmente el pasado 27 de marzo por el bloque de cámaras empresariales que integran la Intercamaral.

Tras meses de gestión, los líderes de organismos destacaron la sensibilidad de las y los diputados locales para atender una necesidad real de la sociedad.

El organismo manifestó que esta medida representa un importante avance en favor de la ciudadanía, ya que permitirá reducir los costos que enfrentan las víctimas al momento de recuperar sus unidades, contribuyendo a que el impacto económico derivado del delito no sea aún mayor.

Los representantes de las organizaciones empresariales unidas de Culiacán reiteraron que continuarán impulsando acciones que fortalezcan el Estado de derecho y mejoren las condiciones de bienestar para las familias sinaloenses, subrayando que este logro es un triunfo para la solidaridad ciudadana.

Con esta aprobación, Sinaloa se alinea con la demanda social de no revictimizar a quienes, tras perder su herramienta de transporte o trabajo, debían pagar altas sumas de dinero para sacarlas de las pensiones oficiales.

Tras meses de gestión, los líderes de organismos como Confederación Patronal de la República Mexicana, Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Asociación de Agricultores del Río Culiacán y Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, entre otros, destacaron la sensibilidad de las y los diputados locales para atender una necesidad de la sociedad.