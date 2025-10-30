Celebrará el Club Moto Sport Culiacán su 30 aniversario con actividades y rodadas

CULIACÁN._ El 30 aniversario del Club Moto Sport Culiacán se festejará el 28, 29 y 30 de noviembre en un evento apoyado por el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Turismo Municipal, el cual busca reunir a motociclistas y familias en torno a una celebración con música, rodadas y actividades recreativas.

La fiesta se llevará a cabo en el primer cuadro de la ciudad, en la zona del Paseo del Ángel y Paliza, de las 17:00 a las 22:00 horas.

La entrada será gratuita para el público y tendrá un costo de 200 pesos para los bikers.

Saúl Robles, presidente del club, explicó que el encuentro rendirá homenaje a los primeros motoclubes de Culiacán, reconocidos por su labor altruista en beneficio de la sociedad.

El coordinador del evento, Enrique Aguilar, comentó que la celebración no se realizaba desde hace 15 años y que en esta ocasión participarán más de 35 clubes de motociclistas.

Entre las actividades previstas destacan rodadas hacia Imala y la rifa de una motocicleta BMW F900 GS.