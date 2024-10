El Partido Acción Nacional anunció la 35 caminata del “Maquío” Clouthier, la cual este año tendrá como propósito manifestar por la paz en Culiacán, y se celebrará de manera híbrida.

En esta edición, la carrera se desarrollará al 13 de octubre, en una modalidad de 5 kilómetros que cada participante recorrerá en la ruta que guste o considere más segura.

La inscripción es gratuita, y las primeras 100 personas en registrarse recibirán un kit deportivo con playeras con los patrocinadores del evento. Estos se entregarán el 12 de octubre en horario de 9:00 a 13:00 horas en la sede del Comité Directivo Municipal del PAN.

Al participar, sugieren a los corredores tomarse fotografías o videos, así como demostrar el tiempo y ruta en que recorrieron los 5 kilómetros, ya que después del evento los patrocinadores rifarán cortesías o premios.

Para concursar, el material debe publicarse en las redes sociales, etiquetar a uno o más patrocinadores, y utilizar un hashtag oficial, el cual dará a conocer el partido cuando recojan los kits deportivos.

El comité organizador puso a disposición el número 6672727327 para aclarar dudas a los interesados.

La dirigente municipal del PAN, Silvia Ramírez López, señaló que la decisión de no concentrar a los participantes en una ruta definida, surge por la falta de certeza en materia de seguridad, además que el panorama de violencia en la ciudad no sugiere que pronto se regresará a condiciones de tranquilidad.

“Nos han suspendido todos los eventos, nos han suspendido todas las actividades recreativas, hay una afectación de la salud de la población, hay psicosis en los niños, están las escuelas cerradas, no hay servicios”.

“No hay una estrategia fina de combate, y veíamos también, ¿hay detenidos? ¿hay algo que la sociedad diga “esto va a frenar”? No, no hay nada, porque aparte, los delitos pues no los vamos a perseguir aquí, es de la Fiscalía General”, reclamó.

Fernando Gómez, organizador del evento, explicó la decisión de trasladar esta carrera al formato híbrido, ante la incertidumbre por la seguridad en la región.

“Había un estira y afloja de que si Culiacán está en paz o no lo está, creemos que no.

“Decidimos implementar, más que suspenderla, un formato híbrido en el cual vamos a tener la oportunidad de hacer, como se solía hacer en la pandemia, porque esto finalmente es una pandemia de violencia, en la que los kits deportivos se van a entregar, solo que en esta entrega de kits no nos van a citar al día siguiente”.

En ese sentido, Juan, corredor e invitado al evento, manifestó las repercusiones de esta ola de violencia en los grupos de corredores en el municipio.

“El problema es que los que corremos a los que le ‘sacamos la vuelta’ es al sol, entonces tratamos de correr a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la tarde. Sin embargo, en esos horarios ahorita Culiacán está desolado, es como si fuera una especie de toque de queda.

“Ha sido muy difícil para la comunidad de corredores, ya sea de asfalto o de trail, pues salir a correr, sobre todos a nosotros que nos gusta salir a correr en grupo, no podemos ir a un Jardín Botánico, no podemos ir a un Parque Constitución, o a los que nos gusta correr en los cerros, pues no podemos salir, son lugares que parecen ser los más peligrosos”, expresó.

Subrayó que celebrar esta carrera resulta importante para incentivar a los corredores a continuar con sus actividades, pero a hacerlo con prudencia ante la situación.

“Nuestro granito de arena con este evento al que nos invitaron a participar, es fomentar que las personas sí salgan, sí hagan ejercicio, sin embargo, lo hagan de manera muy responsable, con mucho cuidado”.