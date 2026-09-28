Censan daños en campos pesqueros de Navolato tras mareas altas

Entre 40 y 60 familias de Las Aguamitas han resultado afectadas por el ingreso de agua debido a las mareas altas, informó el Alcalde de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, quien anunció que el Ayuntamiento realiza un censo para determinar las pérdidas económicas y definir un plan de atención en coordinación con el Gobierno del Estado.

El Presidente Municipal señaló que desde las 7:00 horas de este lunes inició un recorrido por las comunidades costeras, comenzando en Yameto, donde se trasladaron en panga debido a las condiciones del camino.

Durante el recorrido entregaron despensas, agua embotellada, huevo, tortillas y bolsas para basura, además de realizar un levantamiento de las necesidades de las familias afectadas.

Bojórquez Berrelleza indicó que también se han registrado afectaciones en Las Aguamitas, Altata, Yameto y Dautillos, por lo que se realiza un censo para determinar el número de familias afectadas y el nivel de daños en cada vivienda.

“Estamos recabando, hacer el censo para ver qué tanto daño económico hubo en las familias de estos campos pesqueros y ya implementar un plan en coordinación con el Gobierno del Estado”, señaló.

El Alcalde explicó que el Ayuntamiento cuenta con maquinaria pesada en Altata, pero no ha podido ingresar a las zonas afectadas debido a la marea. Una vez que disminuya el nivel del agua, se utilizará para restablecer la comunicación terrestre, particularmente hacia Yameto.

Añadió que habitantes y pescadores de la zona prevén que las mareas comiencen a disminuir a partir de este martes.

Entre las principales afectaciones se encuentran electrodomésticos, refrigeradores, colchones y camas, mientras que el Ayuntamiento revisa las condiciones de las viviendas.

Sobre la posibilidad de establecer apoyos para reponer equipo de trabajo de los pescadores, como congeladores, Bojórquez Berrelleza dijo que primero deberán concluir el censo para conocer el impacto económico y posteriormente determinar, junto con el Gobierno estatal, cómo apoyar a las familias.

El Alcalde descartó hasta el momento pérdidas humanas y señaló que elementos de Protección Civil, Marina, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad mantienen vigilancia en las comunidades costeras.

Explicó que las condiciones actuales son resultado de la combinación de mareas altas, mar de fondo y los efectos asociados al huracán Polo, por lo que pidió a la población mantenerse atenta y solicitar apoyo ante cualquier situación de riesgo.

“Nosotros estamos muy pendientes y trabajando y haciendo conciencia con todos los ciudadanos que ellos también cooperen con el Gobierno”, expresó.