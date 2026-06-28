$!Centro de Ciencias de Sinaloa alista cursos de verano para niñas y niños

CULICÁN._ Con el objetivo de fomentar el interés por el conocimiento científico de una manera lúdica, el Centro de Ciencias de Sinaloa anunció su tradicional oferta de talleres para el periodo vacacional de este año. Joel Mendoza, coordinador de guías de fin de semana del lugar, compartió que la programación de estas actividades dará inicio el próximo 6 de julio y se extenderá hasta el 14 de agosto, completando un total de seis semanas de instrucción y entretenimiento para los menores. “El Centro de Ciencias, como todos los años, tiene preparado para este verano los tradicionales cursos de verano que se llevarán a cabo desde el día 6 de julio hasta el día 14 de agosto”, compartió.





Los cursos están diseñados específicamente para niños con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, abarcando desde el nivel preescolar hasta secundaria. Este año, el programa se desarrollará en dos ubicaciones distintas: las instalaciones del museo del Centro de Ciencias y otra en los laboratorios situados en lo que antes era el Parque Temático.







En ambos sitios, las temáticas semanales variarán para mantener el interés de los participantes, aunque se mantendrá una dinámica de aprendizaje y rangos de edad similares en ambas sedes. Dentro de la oferta educativa, los asistentes podrán explorar diversas áreas del conocimiento, tales como el espacio exterior, el mundo de los dinosaurios y estudios sobre la Tierra. “Comúnmente vienen primero que nada a divertirse y aprender acerca de la temática del curso y segundo, pues se llevan algún experimento, alguna manualidad o algún trabajo que ellos mismos realizan”, señaló.



