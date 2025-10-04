$!Centro de Ciencias de Sinaloa celebra la Noche Internacional de Observar la Luna

CULIACÁN._ El Centro de Ciencias de Sinaloa se unió a la celebración de la Noche Internacional de Observar la Luna, evento organizado por la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Desde las 18:30 hasta las 20:00 horas, el organismo dispuso de telescopios en su jardín evolutivo para que familias pudieran apreciar la luna.

La actividad forma parte de una agenda conmemorativa por la Semana Mundial del Espacio, para recordar algunos hitos de la astronomía.

Como ejemplo, el 4 de octubre de 1957, cuando se lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia lanzado por el humano.

Dentro de los hitos recordados esta semana, está la firma del Tratado del Espacio Ultraterrestre, que entró en vigor el 10 de octubre de 1967.