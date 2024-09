CULIACÁN._ A diferencia de días atrás, cuando el primer cuadro de la ciudad estaba desolado y sin establecimientos abiertos, este martes el centro de Culiacán reactivó operaciones, a pesar de que continúa la violencia en su octavo día consecutivo.

En un recorrido, Noroeste constató que el servicio de transporte público urbano opera con el paso de unidades de diversas rutas. Asimismo, locales de comida, ropa, papelerías estaban abiertas al medio día y la ciudadanía en general transitaba por la vía pública.

Jorge, bolero que labora en la Plazuela Álvaro Obregón señaló que a partir de la disputa que hay entre células criminales de la entidad, la economía local ha resultado afectada, de modo que este martes había conseguido su primer ‘boleada’.

“¿Sabes qué hago yo? Me voy a los semáforos a vender mazapanes, trato de reinventarme porque yo soy el único sostén de la familia y tengo cinco bocas que mantener, y los que me critican, y los que me condenan, no me van a dar nada, mejor pierdo la vergüenza”.