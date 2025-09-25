Centro de Sinaloa amanece con lluvias por efectos del Monzón y canal de baja presión

La interacción de un canal de baja presión con el Monzón y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera provocó que este jueves el centro del estado amaneciera con lluvias y cielo mayormente nublado.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de Protección Civil Sinaloa estas condiciones mantendrán temperaturas máximas más frescas en comparación con días anteriores, con valores de 28 a 33 grados centígrados en municipios del centro y sur de Sinaloa, mientras que en la zona norte se prevén temperaturas de 30 a 35 grados centígrados.

Las precipitaciones estarán presentes principalmente durante la mañana, con lluvias moderadas, de 5 a 25 milímetros, en municipios como Culiacán, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. También se esperan lluvias ligeras, de 0.1 a 5 milímetros, en Choix, Badiraguato, Navolato y Cosalá.

La probabilidad de lluvias en el resto de los municipios podría aumentar conforme avance la tarde, de acuerdo con el monitoreo climático.