Centros de Justicia para las Mujeres en Sinaloa mantendrán atención durante vacaciones de verano

Los Centros de Justicia para las Mujeres en Sinaloa mantendrán sus servicios durante el periodo vacacional de verano, con el objetivo de garantizar atención, orientación y protección a mujeres que enfrenten situaciones de violencia o requieran acompañamiento especializado.

La Secretaría de las Mujeres informó que el Centro de Justicia para las Mujeres de Culiacán permanecerá abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender de manera ininterrumpida los casos que requieran apoyo inmediato.

En tanto, los Centros Regionales de Justicia para las Mujeres de Mazatlán, Ahome y Guasave continuarán operando de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, ofreciendo servicios de atención psicológica, asesoría jurídica, trabajo social y acompañamiento integral.

La coordinadora general de los Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Sinaloa, Merle Dinora López Mariscal, señaló que la institución mantendrá sus servicios durante el periodo vacacional para asegurar que las mujeres tengan acceso a atención especializada cuando la necesiten.

“Durante estas vacaciones queremos que las mujeres tengan la certeza de que siempre habrá un lugar seguro al que pueden acudir. En el Centro de Justicia para las Mujeres y en los Centros Regionales seguimos aquí para escucharlas, orientarlas y acompañarlas”, expresó.

La dependencia reiteró que los Centros de Justicia continúan funcionando como espacios de protección y acceso a la justicia, con atención profesional, gratuita y con perspectiva de género durante todo el año.