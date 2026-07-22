Cepafiv mantendrá atención durante vacaciones y ofrecerá curso para prevenir relaciones tóxicas

El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar mantendrá sus servicios de atención durante el periodo vacacional de verano, del 17 al 31 de julio, e impartirá un curso gratuito dirigido a adolescentes para prevenir relaciones tóxicas y otras formas de violencia.

La Secretaría de las Mujeres de Sinaloa informó que la atención presencial continuará de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, con servicios de atención psicológica, asesoría jurídica y trabajo social a cargo de personal especializado.

Además, la Línea Mujer Segura 800 822 79 56 permanecerá disponible las 24 horas del día para brindar orientación, contención emocional y canalización a personas que enfrenten situaciones de violencia familiar.

La titular del Cepafiv, Ana Cecilia Gámez Mendívil, señaló que el objetivo es garantizar que la población cuente con acompañamiento institucional durante todo el año.

“Durante este periodo vacacional queremos reiterar que las puertas del Cepafiv permanecen abiertas para quienes necesiten orientación o apoyo. La violencia familiar no debe vivirse en silencio; contar con información y acercarse a los servicios institucionales puede ser el primer paso para recibir ayuda y fortalecer el bienestar de las familias”, expresó.

Como parte de las actividades de verano, el organismo realizará el curso juvenil “Rompiendo relaciones tóxicas”, del 28 al 31 de julio, de 9:00 a 12:00 horas, en las instalaciones del Consejo.

El curso está dirigido a adolescentes y abordará temas como relaciones afectivas saludables, derechos sexuales, prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente, violencia digital y prevención de adicciones.

Las autoridades informaron que la actividad será gratuita y que las inscripciones pueden realizarse a través de los teléfonos 667 714 8050 y 667 714 8540.

El CEPAVIF reiteró que todos sus servicios son gratuitos, confidenciales y se ofrecen con un enfoque de respeto a los derechos humanos.