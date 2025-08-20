$!Ceprofies han ayudado a generar 30 mil empleos en actual Gobierno: Economía

CULIACÁN._ Los Certificados de Promoción Fiscal del Estado, Ceprofies, han ayudado a la generación de madera de 30 mil empleos durante la actual administración gubernamental, resaltó la Secretaría de Economía de Sinaloa.
La dependencia informó que desde el inicio del actual Gobierno se han otorgado 231 Ceprofies, con una inversión total de 62 mil 825 millones de pesos, generando 30,091 empleos directos e indirectos en distintos sectores.
El titular de Economía, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, destacó que estos incentivos representan un impulso y respaldo a las empresas locales, pues con cada apoyo fortalecen a los negocios que obtienen ahorros concretos, lo cual facilita la expansión de sus operaciones.
“Es un claro de cómo el Gobierno del Estado impulsa el crecimiento de nuestras empresas locales, cada apoyo que hemos entregado no solo fortalece a los negocios, sino que estos se traduce en ahorros concretos, empleos y oportunidades para más familias. Historias como esta demuestran que invertir en nuestras empresas tiene un impacto tangible en la economía de nuestro estado”, expresó tras una visita a la fábrica de pasteles de Grupo Panamá, junto al director del grupo, Luis Osuna Vidaurri.
El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil afirmó que con los Ceprofies se han generado más de 7 mil empleos en Culiacán en la actual gestión estatal.
“Estos certificados de promoción fiscal han beneficiado o se han beneficiado 62 empresas, que han generado más de 7 mil empleos y que ha representado una inversión de más de 13 mil millones de pesos para el municipio. Lo importante para nosotros es la generación de empleos”, dijo.