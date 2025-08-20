$!Ceprofies han ayudado a generar 30 mil empleos en actual Gobierno: Economía

CULIACÁN._ Los Certificados de Promoción Fiscal del Estado, Ceprofies, han ayudado a la generación de madera de 30 mil empleos durante la actual administración gubernamental, resaltó la Secretaría de Economía de Sinaloa.

La dependencia informó que desde el inicio del actual Gobierno se han otorgado 231 Ceprofies, con una inversión total de 62 mil 825 millones de pesos, generando 30,091 empleos directos e indirectos en distintos sectores.

El titular de Economía, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, destacó que estos incentivos representan un impulso y respaldo a las empresas locales, pues con cada apoyo fortalecen a los negocios que obtienen ahorros concretos, lo cual facilita la expansión de sus operaciones.