Cerca de 100 mujeres han sido asesinadas durante 2026 y la crisis de violencia en Sinaloa: CESP

Sinaloa se acerca a las 100 mujeres asesinadas durante la actual crisis de seguridad tan solo en el año 2026, mientras persiste un alto porcentaje de impunidad en los casos, señaló Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Consideró que la violencia contra las mujeres representa uno de los saldos más dolorosos de la crisis que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024.

“Es una cifra que nos sorprende tristemente porque es uno de los saldos más trágicos, más dolorosos de esta crisis de seguridad”, expresó.

Calderón Quevedo señaló que, independientemente de que jurídicamente un caso termine clasificado como feminicidio u homicidio, el punto de partida es que se trata de mujeres asesinadas.

“De arranque son mujeres”, sostuvo.

El coordinador del CESP señaló que el problema adquiere mayor gravedad cuando el número de víctimas se contrasta con los resultados en materia de procuración e impartición de justicia.

“Más allá del triste dato trágico del número de feminicidios, luego lo compara uno con si hay justicia o no y lamentablemente de nuevo nos encontramos con un alto porcentaje de impunidad”, afirmó.

Explicó que han detectado problemas en distintos puntos de la cadena de justicia, desde la integración de las carpetas de investigación por parte del Ministerio Público hasta la etapa judicial.

De acuerdo con Calderón Quevedo, aunque en las reuniones de trabajo con la Fiscalía observan disposición para escuchar las observaciones del Consejo, los avances concretos siguen siendo limitados.

“Sí vemos muy buena voluntad, sí vemos que están muy atentos, toman nota, registran inquietudes, pero hay muy pocos avances en lo práctico”, dijo.

También señaló que cuando las autoridades consiguen una detención y una investigación avanza, existen dificultades en la coordinación con el Poder Judicial.

“Esta otra parte final del Poder Judicial también está fallando en esa coordinación, en ese feedback, en esa retroalimentación entre ellos”, señaló.

Para Calderón Quevedo, combatir la impunidad requiere fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia mediante más personal, herramientas y presupuesto.

“Si nos ocupamos herramientas y para tener herramientas ocupamos capacidades y tener capacidades ocupamos presupuesto”, resumió.

El coordinador del CESP insistió en que el problema no puede medirse únicamente por el número de asesinatos, sino también por la respuesta que reciben las familias de las víctimas.

“Imaginemos el dolor de los familiares más inmediato, sabiendo que quizás la esperanza de que haya justicia se desvanece poco a poco conforme pasan los días, conforme pasan las semanas”, expresó.

Calderón Quevedo consideró que resolver los casos también tendría un efecto preventivo, pues los delincuentes enfrentarían una mayor posibilidad de ser detenidos y sancionados.

“Si tuviéramos instituciones realmente fuertes, esto no sería un tema de conversación”, afirmó.