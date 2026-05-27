$!Cerca de 500 liderazgos participan en construcción del Plan Económico de Largo Plazo para Sinaloa

Cerca de 500 liderazgos de distintos sectores participaron en las Mesas Sectoriales organizadas por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa para avanzar en la construcción del Plan Económico de Largo Plazo, como parte de la estrategia “Sinaloa 10+”, con la que buscan posicionar al Estado entre las 10 entidades más competitivas del País hacia 2050. Los encuentros se realizaron del 19 al 22 de mayo en Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán, donde representantes empresariales, académicos, profesionistas, funcionarios y organizaciones civiles aportaron propuestas sobre el futuro económico y social de la entidad. De acuerdo con Codesin, las jornadas permitieron identificar retos estructurales, proyectos prioritarios y condiciones necesarias para fortalecer la competitividad de Sinaloa en distintas áreas estratégicas.





En Los Mochis se desarrolló el ecosistema “Sinaloa Logistics Hub”, enfocado en consolidar una plataforma logística, industrial y energética sostenible para el estado. En Guasave se trabajó en el eje “Sinaloa Food Industry”, orientado al fortalecimiento de la agroindustria, la innovación y la producción alimentaria. Mientras tanto, en Culiacán se abordó “Sinaloa Smart Services”, centrado en la economía del conocimiento, el talento tecnológico y los servicios de alto valor agregado. Por su parte, en Mazatlán se desarrolló el ecosistema “Sinaloa Health & Culture Hub”, relacionado con el turismo especializado, las industrias creativas, la cultura y la economía del bienestar. Codesin informó que la consulta digital ciudadana continuará abierta hasta el próximo 14 de junio, con el objetivo de integrar una visión más incluyente y permitir la participación de sinaloenses dentro y fuera del Estado.





