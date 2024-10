En Culiacán, cerca de 60 elementos de Tránsito Municipal resguardan las calles, están desarmados y forman parte del operativo de proximidad implementado por el Ayuntamiento de Culiacán tras la revisión de armamento que realiza la Secretaria de la Defensa Nacional desde el 25 de septiembre.

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, informó que las labores de tránsito son coordinadas por elementos de la Policía Estatal, durante esta mañana atendieron alrededor de 12 puntos.

Además, personal de Protección Civil apoya en labores de tránsito en la menos cinco puntos en tres horarios durante el transcurso del día.

“Hay alrededor de 60, más los de Protección Civil, más lo de movilidad y (...) en la mañana estuvimos en lo que viene el reporte fueron alrededor de 12 puntos que estuvimos atendiendo en la mañana”.

“Algunos compañeros compañeras de Tránsito Municipal, de Policía Municipal, de Protección Civil, de Movilidad del Estado, estamos en la tarea coordinada con Policía Estatal, Guardia Nacional (...) de estas tareas de proximidad de patrullamiento atender el tema de movilidad tanto en la mañana como en las tardes y ahí va poco a poco mejorándose los resultados”, comentó.

A finales de septiembre, el Centro de la ciudad registró vandalismo y robos a comercios ante la ausencia de la Policía Municipal, los cuales se encuentran desarmados y por lo tanto inoperantes, derivado de la revisión de armamento que realiza la Sedena.

Por tal motivo, a principios de octubre, el Gobierno municipal de Culiacán inició con los operativos de proximidad en el Centro con patrullaje entre policías municipales, desarmados, acompañados por elementos de la Policía Estatal.

“Vemos algunos resultados que de manera positiva se han ido documentando el caso del centro tenemos desde que se implementó el operativo que no hemos registrado ni vandalismos ni saqueos, etcétera”, indicó Gámez Mendívil.

A pregunta expresa sobre datos de bajas voluntarias de elementos de la Policía Municipal, el Alcalde declaró no tener el registros en este momento sobre tal situación, pero lo revisaría

“No tengo ahorita el registro si en estos días se ha presentado porque como ahorita no hemos podido realizar nuestras tareas de manera ordinaria pues no me han reportado si ha habido una baja etcétera. No lo conozco pero lo voy a revisar”.