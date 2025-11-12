Cerca ISEJA de alcanzar su marca de 18 mil adultos y jóvenes con educación terminada

CULIACÁN._ En Sinaloa, 17 mil 676 personas han concluido un nivel educativo y sólo restan 344 para alcanzar el objetivo de 18 mil 020, cifra histórica pactada para el Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos.

Esto representa un avance del 98 por ciento de la meta anual de logros asignada por el Instituto Nacional para este 2025, señaló el director general Rubén Miranda López.

“Más allá de los números, significan vidas que cambian. Vemos cómo la sonrisa se le va ampliando a la persona en cuanto va generando autoestima, seguridad e independencia”, apuntó el titular del ISEJA.

El impacto de esta estrategia se refleja en cifras contundentes que cambian vidas, como el hecho que hay 2 mil 519 personas más que han aprendido a leer y escribir; otras 5 mil 634 más que han certificado el término de su educación su primaria y 9 mil 523 más que han concluido su secundaria.

Con estos resultados, el ISEJA ocupa actualmente el quinto lugar nacional en el Modelo de Evaluación Institucional, una distinción obtenida gracias a su dedicada labor de inclusión con grupos históricamente excluidos, como internos de centros de rehabilitación y readaptación social, adultos mayores, jornaleros agrícolas y sus hijos, personas con discapacidad, débiles visuales, mujeres que han sido víctimas de violencia y miembros de la comunidad LGBT+ en sus agrupaciones.

“Tratamos de localizar todos los sectores que por alguna razón han tenido exclusión de la educación, y vamos y los atendemos”, afirmó el director general del instituto.

Destaca también el alto índice de continuidad educativa, donde es casi un hecho que quien se alfabetiza continúa con la primaria y, posteriormente, con la secundaria.

¿A QUIÉN ATIENDE EL ISEJA?

El ISEJA ofrece sus servicios de alfabetización, primaria y secundaria para personas de 15 años en adelante son totalmente gratuitos y flexibles, adaptándose a los días y horarios en que las personas pueden recibir a los asesores educativos. La misión es clara: seguir llevando bienestar compartido y justicia social a través del derecho legítimo a la educación.