18 agosto 2025
Culiacán
Gobierno
Ceremonia de entrega de patrullas de parte del Gabinete de Seguridad
Autoridades federales se encuentran en Sinaloa como parte de su compromiso con la entidad
Noroeste/Redacción
18/08/2025 10:22
Actividades del Gabinete de Seguridad en Sinaloa.
