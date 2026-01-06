$!Cerrará el ‘Jardín de Luz’ con cartelera de gala en el Jardín Botánico

El Jardín Botánico Culiacán se prepara para despedir una de sus temporadas más brillantes con el cierre de la experiencia nocturna “Un Jardín de Luz”, la cual concluirá este próximo domingo 11 de enero.
Tras recibir a miles de familias sinaloenses que buscaron fortalecer sus lazos comunitarios entre senderos iluminados, el pulmón verde de la ciudad dará fin a este recorrido que transformó el paisaje natural en un escenario navideño único.
Bárbara Apodaca, directora general de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP, resaltó que el recinto se consolidó como el punto de encuentro y esparcimiento más relevante de la temporada, ofreciendo un espacio de convivencia que ahora cerrará con una destacada cartelera artística en colaboración con el Instituto Sinaloense de Cultura.
A diferencia de los recorridos habituales, estos últimos días contarán con presentaciones especiales programadas a las 18:15 horas para el deleite de los asistentes y la actividad comenzará este viernes 9 de enero con la participación de la Compañía de Danza Joven de Sinaloa, continuando el sábado 10 con el despliegue de la Compañía Folclórica Sinaloense.
Finalmente, el domingo 11 de enero, la edición llegará a su fin con una presentación de gala a cargo del Taller de Ópera de Sinaloa y el Coro de Ópera de Sinaloa.
El Jardín mantiene sus puertas abiertas para esta experiencia en un horario de 18:00 a 22:00 horas, y los boletos pueden ser adquiridos directamente en la taquilla o a través de su sitio web oficial.
Es importante recordar que el costo de acceso tiene un fin primordialmente ambiental, ya que todo lo recaudado se destinará a la conservación y mantenimiento de las 30 hectáreas que resguardan la biodiversidad del Botánico.