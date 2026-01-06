$!Cerrará el ‘Jardín de Luz’ con cartelera de gala en el Jardín Botánico

El Jardín Botánico Culiacán se prepara para despedir una de sus temporadas más brillantes con el cierre de la experiencia nocturna “Un Jardín de Luz”, la cual concluirá este próximo domingo 11 de enero.

Tras recibir a miles de familias sinaloenses que buscaron fortalecer sus lazos comunitarios entre senderos iluminados, el pulmón verde de la ciudad dará fin a este recorrido que transformó el paisaje natural en un escenario navideño único.

Bárbara Apodaca, directora general de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP, resaltó que el recinto se consolidó como el punto de encuentro y esparcimiento más relevante de la temporada, ofreciendo un espacio de convivencia que ahora cerrará con una destacada cartelera artística en colaboración con el Instituto Sinaloense de Cultura.