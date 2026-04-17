$!Cerrarán accesos a Juntas de Humaya y Presa Derivadora por construcción de nuevo puente

A partir de este sábado 18 de abril, la movilidad en la zona del sector Congreso y alrededores sufrirá modificaciones debido al inicio de los trabajos de construcción del puente Pedro Infante-Malecón Margen Izquierdo.

De acuerdo con un aviso oficial dirigido a la ciudadanía, el desarrollo de la primera fase de esta obra de infraestructura vial requerirá el cierre total de la circulación en los accesos a Juntas de Humaya y la Presa Derivadora.

Esta restricción vehicular se aplicará en ambos sentidos y permanecerá vigente durante todo el tiempo que se extienda esta etapa inicial de los trabajos.