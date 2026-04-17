$!Cerrarán accesos a Juntas de Humaya y Presa Derivadora por construcción de nuevo puente

A partir de este sábado 18 de abril, la movilidad en la zona del sector Congreso y alrededores sufrirá modificaciones debido al inicio de los trabajos de construcción del puente Pedro Infante-Malecón Margen Izquierdo.
De acuerdo con un aviso oficial dirigido a la ciudadanía, el desarrollo de la primera fase de esta obra de infraestructura vial requerirá el cierre total de la circulación en los accesos a Juntas de Humaya y la Presa Derivadora.
Esta restricción vehicular se aplicará en ambos sentidos y permanecerá vigente durante todo el tiempo que se extienda esta etapa inicial de los trabajos.
Ante el impacto que esto generará en el tráfico de la ciudad, se hace un llamado a los automovilistas a tomar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y utilizar rutas alternas.
Asimismo, las autoridades enfatizaron la importancia de atender estrictamente las indicaciones de los agentes de tránsito que se encuentren en la zona para garantizar la seguridad de peatones y conductores mientras se realizan estas mejoras viales.