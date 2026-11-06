Cerrarán calles del Centro de Culiacán por preparativos de la FIL 2026

Con motivo de los preparativos para la Feria Internacional del Libro Culiacán 2026, el Ayuntamiento anunció cierres viales en dos calles del Centro de la ciudad a partir de este viernes 6 de noviembre.

El primer cierre será en la calle Ángel Flores, a partir de las 8:00 horas de este viernes, debido a los trabajos de montaje de las carpas que se instalarán para el evento.

Para el sábado 7 de noviembre, también desde las 8:00 horas, permanecerá cerrada a la circulación la calle Ruperto L. Paliza.

Ante estas restricciones, el Ayuntamiento recomendó a los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus traslados y utilizar vías alternas para evitar contratiempos.

La FIL Culiacán 2026 se desarrollará del lunes 9 al domingo 15 de noviembre, con actividades literarias, culturales y artísticas en la plazuela Obregón, el Teatro MIA y otras sedes.

De acuerdo con la información del Gobierno municipal, esta edición reunirá a más de 100 escritores sinaloenses, nacionales y extranjeros, y se estima una asistencia superior a las 160 mil personas durante la semana.