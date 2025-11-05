$!Cerrarán calles del primer cuadro de Culiacán por la Feria Internacional del Libro 2025

Con motivo de los preparativos de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, el Ayuntamiento anunció cierres temporales en el primer cuadro de la ciudad a partir de este viernes 7 de noviembre.

La calle Ángel Flores permanecerá cerrada en el tramo que va de la Avenida Jesús Andrade a la calle Ruperto L. Paliza, del viernes 7 al lunes 17 de noviembre, desde las 6:00 de la mañana.