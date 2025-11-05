Culiacán
|
Vialidad

Cerrarán calles del primer cuadro de Culiacán por la Feria Internacional del Libro 2025

El Ayuntamiento informó que las vialidades permanecerán cerradas del 7 al 18 de noviembre por labores de montaje y desmontaje del evento
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/11/2025 17:47
05/11/2025 17:47

Con motivo de los preparativos de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, el Ayuntamiento anunció cierres temporales en el primer cuadro de la ciudad a partir de este viernes 7 de noviembre.

La calle Ángel Flores permanecerá cerrada en el tramo que va de la Avenida Jesús Andrade a la calle Ruperto L. Paliza, del viernes 7 al lunes 17 de noviembre, desde las 6:00 de la mañana.

$!Cerrarán calles del primer cuadro de Culiacán por la Feria Internacional del Libro 2025

Asimismo, la calle Ruperto L. Paliza se cerrará del sábado 8 al martes 18 de noviembre, debido a los trabajos de montaje y desmontaje de la feria.

Las autoridades municipales recomendaron a la ciudadanía utilizar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal de vialidad para evitar congestionamientos durante los días del evento.

La Feria Internacional del Libro Culiacán 2025 reunirá a escritores, editoriales y lectores de todo el país y del extranjero.

#Cierre de vialidades
#Feria del Libro
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube