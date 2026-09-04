$!Cerrarán carril en Riva Palacio y Antonio Rosales, en Culiacán, por trabajos de pintura

El carril derecho del crucero de Vicente Riva Palacio y avenida Antonio Rosales permanecerá cerrado durante el fin de semana debido a trabajos de mantenimiento de pintura, informó el Ayuntamiento de Culiacán.

Los trabajos se realizarán este sábado 5 y domingo 6 de septiembre como parte del proyecto Pasos por La Paz.

El cierre vial iniciará a las 18:00 horas del sábado y se mantendrá hasta la madrugada del lunes, por lo que el Gobierno municipal recomendó a los automovilistas tomar precauciones y atender la señalización preventiva.