Culiacán
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Seguridad

Cerrarán circulación por ‘La Canasta’ de Culiacán por Fan Fest ciudadano

Desde las 8:00 horas de este domingo será restringida la circulación de vehículos por la glorieta mientras se instala el escenario del evento, y a partir de las 12:00 horas quedará cerrado completamente hasta el final de la cita mundialista
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/07/2026 22:28
04/07/2026 22:28

Autoridades de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán cerrarán la circulación vehicular por la glorieta de Cuauhtémoc, o “La Canasta” de Culiacán, con motivo de la proyección del partido de la Selección Mexicana de Futbol en la Copa Mundial durante este domingo 5 de julio.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán informó que desde las 08:00 horas se hará un cierre parcial en la glorieta para la instalación de pantallas gigantes como parte de una iniciativa encabezada por Lalo Escalante.

Una vez que concluyan dichas maniobras, a las 12:00 horas será bloqueada completamente la circulación por “La Canasta”, y solo estará permitido el paso peatonal.

Para resguardar a los asistentes, agentes de la Unidad de Vialidad y Tránsito, junto con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, custodiarán el perímetro y guiarán el tráfico.

Aunado a este operativo especial, la SSPyTM exhortó a la población a reunirse y disfrutar el evento con civilidad, y respetar el paso de vehículos de emergencia en caso de que se requieran.

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