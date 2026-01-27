$!Cerrarán la calle Velina León, en Culiacán, por trabajos de nueva planta en Las Cucas

Con la finalidad de continuar con los trabajos de la nueva Planta Potabilizadora Las Cucas, a partir de este miércoles 28 de enero, estará cerrada la calle Velina León de Medina en el tramo de la Prolongación Enrique Sánchez Alonso, hasta la calle de Las Cucas.

Según la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, en este punto, se estarán llevando a cabo trabajos de interconexión, necesarios para la operación de la nueva infraestructura de potabilización en la zona norte de la ciudad.