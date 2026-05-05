Cerrarán parcialmente la circulación por obras del puente Pedro Infante-Malecón

El Ayuntamiento de Culiacán anunció cierres parciales y temporales a la circulación vehicular debido a los trabajos de construcción del puente Pedro Infante–Malecón margen izquierdo, por lo que pidió a la ciudadanía tomar previsiones.

De acuerdo con la información oficial, las restricciones se implementarán de manera escalonada a partir del viernes 8 de mayo.

Ese día, desde las 22:00 horas, y durante todo el sábado 9 de mayo, se suspenderá la circulación en ambos sentidos en el tramo que va del Puente Negro hacia el Congreso del Estado.

Posteriormente, a partir del domingo 10 de mayo y mientras continúen las obras, se mantendrán habilitados dos carriles por sentido para permitir el tránsito vehicular en la zona.

Las autoridades municipales señalaron que estas medidas forman parte de los trabajos que realiza la Secretaría de Obras del Gobierno de Sinaloa y tienen como objetivo garantizar la seguridad tanto de la ciudadanía como del personal que labora en la obra.

Exhortaron a los automovilistas a utilizar rutas alternas, manejar con precaución y atender la señalización vial durante el periodo de construcción.