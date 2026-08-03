Cerrarán por casi un mes tramo del Bulevar Pedro Infante por construcción del nuevo puente en Culiacán

El Gobierno de Sinaloa cerrará totalmente a la circulación vehicular el tramo del Bulevar Pedro Infante, en Culiacán, comprendido entre el Puente Negro y el Congreso del Estado del 5 al 30 de agosto, como parte de los trabajos de construcción del nuevo puente Pedro Infante.

El Secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, informó que el cierre iniciará a las 20:00 horas del miércoles 5 de agosto y que únicamente se permitirá el acceso al tránsito local.

Además, continuará el cierre parcial que ya opera entre el Bulevar Jorge Julián Chávez Castro y el Congreso del Estado mientras avanzan las obras.

Montero Zamudio explicó que la restricción es necesaria para ejecutar trabajos en la estructura del puente y aseguró que la vialidad será reabierta el 30 de agosto, con los carriles que operaban originalmente en ambos sentidos.

“Este cierre se da por los trabajos que vamos a estar realizando justamente en los puntos del puente que estamos construyendo. Lo vamos a realizar de manera que para antes del inicio del ciclo escolar ya podamos tener abiertos los dos carriles como estaban anteriormente en ambos sentidos”, señaló.

Ante las afectaciones que podría generar el cierre, recomendó a los automovilistas utilizar como rutas alternas la Avenida Federalismo, la Calzada Aeropuerto y los bulevares Emiliano Zapata, Lola Beltrán, Rolando Arjona y Miguel Tamayo.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a prever tiempos de traslado, atender la señalización vial y considerar estas vías para reducir congestionamientos durante las semanas que duren los trabajos.