$!Cerrarán por cuatro días el Bulevar Villas del Río por obras de drenaje sanitario

Debido al trabajo para la sustitución de tubería de drenaje sanitario, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que el Bulevar Villas del Río permanecerá cerrado totalmente al tránsito vehicular durante cuatro días.
Esta medida, tomada en coordinación con la Dirección de Tránsito Municipal, afectará el tramo que comprende de la Calle Villa Murcia a Villa Burgos y el cierre total tiene como objetivo principal realizar los trabajos con seguridad y evitar contratiempos que pongan en riesgo a la ciudadanía.
De acuerdo con el comunicado, en este punto se llevará a cabo la sustitución de 122 metros de un colector de 48 pulgadas, una obra considerada necesaria para garantizar el buen funcionamiento del sistema de drenaje en la zona.
Para quienes circulen hacia Espinoza de los Monteros, tienen que girar a la derecha en Villa Murcia, hasta Villa Taragona para incorporarse al bulevar principal y quienes circulen hacia Rolando Arjona, deberán doblar a la derecha por Tarragona, tomar Villa Córdoda, para salir al bulevar por Villa Marsella.
La zona de obras ya se encuentra debidamente señalizada y cuenta con el apoyo preventivo de elementos de la Dirección de Tránsito Municipal para agilizar el flujo de vehículos.