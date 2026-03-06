$!Cerrarán por cuatro días el Bulevar Villas del Río por obras de drenaje sanitario

Debido al trabajo para la sustitución de tubería de drenaje sanitario, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que el Bulevar Villas del Río permanecerá cerrado totalmente al tránsito vehicular durante cuatro días.

Esta medida, tomada en coordinación con la Dirección de Tránsito Municipal, afectará el tramo que comprende de la Calle Villa Murcia a Villa Burgos y el cierre total tiene como objetivo principal realizar los trabajos con seguridad y evitar contratiempos que pongan en riesgo a la ciudadanía.