Cerrarán por obras un carril del bulevar Pedro Infante la noche del viernes en Culiacán

CULIACÁN._ Un carril del bulevar Pedro Infante será cerrado durante la noche de este viernes 13 de noviembre y se reabrirá hasta la mañana del sábado 14 , informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.

El bloqueo parcial comenzará desde las 21:00 horas del viernes y se extenderá a las 07:00 horas del sábado, por trabajos de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

Por ello, quedará inhabilitada la circulación vehicular en sentido poniente a oriente, desde el bulevar Jorge Julián Chavez Castro, en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública hasta el Puente Negro.

No obstante, permanecerá abierto el flujo desde el Paseo Niños Héroes o Malecón Viejo hacia el Congreso del Estado.

Se habilitarán como vías alternas temporales el bulevar Jorge Julián Chávez Castro y el Eje Federalismo.