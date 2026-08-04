$!Cerrarán totalmente el Bulevar Pedro Infante desde el viernes 7 de agosto por obras del nuevo puente en Culiacán

El Bulevar Pedro Infante de Culiacán permanecerá totalmente cerrado a la circulación vehicular, en el tramo comprendido entre el Puente Negro y el Congreso del Estado, a partir de las 20:00 horas del viernes 7 de agosto, informó el secretario de Obras Públicas de Sinaloa, Raúl Francisco Montero Zamudio.
Explicó que el cierre temporal es necesario para continuar con la construcción de la rampa de acceso del nuevo puente Pedro Infante, en su cruce con el nuevo Malecón Río Culiacán, obra que busca estar lista antes del arranque del próximo ciclo escolar.
De acuerdo con la dependencia, la meta es reabrir los cuatro carriles de circulación el 30 de agosto, fecha comprometida para restablecer el flujo vehicular previo al regreso de estudiantes a las aulas.
Montero Zamudio señaló que, debido a que actualmente permanece cerrado un tramo del Eje Federalismo por los trabajos de reparación del colector Rubí que realiza la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, fue necesario habilitar de forma temporal una ruta alterna.
La vía emergente consiste en utilizar el Túnel Federalismo para incorporarse a la Calle Palenque, en un solo sentido, y posteriormente reincorporarse al Bulevar Pedro Infante con dirección hacia el poniente de la ciudad.
Añadió que, una vez concluidas las obras del colector Rubí, el Eje Federalismo volverá a operar completamente como una de las principales rutas alternas para el tránsito.
Mientras tanto, los automovilistas también podrán utilizar los bulevares Emiliano Zapata, Rolando Arjona y Miguel Tamayo, además del Eje Federalismo desde el Bulevar Chávez Castro hasta Nicolás Bravo en sentido oriente.
La Secretaría de Obras Públicas precisó que el acceso para tránsito local permanecerá habilitado sobre el Bulevar Pedro Infante, entre el Bulevar Chávez Castro y el Congreso del Estado.
Ante el cierre temporal, el Gobierno del Estado recomendó a la ciudadanía planear sus recorridos con anticipación, salir con mayor tiempo y optar por las rutas alternas para disminuir las afectaciones viales durante el desarrollo de la obra.