$!Cerrarán totalmente el Bulevar Pedro Infante desde el viernes 7 de agosto por obras del nuevo puente en Culiacán

El Bulevar Pedro Infante de Culiacán permanecerá totalmente cerrado a la circulación vehicular, en el tramo comprendido entre el Puente Negro y el Congreso del Estado, a partir de las 20:00 horas del viernes 7 de agosto, informó el secretario de Obras Públicas de Sinaloa, Raúl Francisco Montero Zamudio.

Explicó que el cierre temporal es necesario para continuar con la construcción de la rampa de acceso del nuevo puente Pedro Infante, en su cruce con el nuevo Malecón Río Culiacán, obra que busca estar lista antes del arranque del próximo ciclo escolar.

De acuerdo con la dependencia, la meta es reabrir los cuatro carriles de circulación el 30 de agosto, fecha comprometida para restablecer el flujo vehicular previo al regreso de estudiantes a las aulas.

Montero Zamudio señaló que, debido a que actualmente permanece cerrado un tramo del Eje Federalismo por los trabajos de reparación del colector Rubí que realiza la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, fue necesario habilitar de forma temporal una ruta alterna.