Culiacán
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Proyecto

Cerrarán tramo del Bulevar Pedro Infante por casi dos meses para acelerar construcción de nuevo puente, en Culiacán

El cierre total en ambos sentidos abarcará del Puente Negro hasta las instalaciones de la SEPyC, del 6 de julio al 28 de agosto; autoridades habilitarán rutas alternas y prevén reabrir la vialidad antes del inicio del próximo ciclo escolar
Belem Angulo |
02/07/2026 15:53
02/07/2026 15:53

A partir del próximo lunes 6 de julio y hasta el 28 de agosto permanecerá cerrado un tramo del Bulevar Pedro Infante, en ambos sentidos, para agilizar la construcción del nuevo puente ubicado frente al Congreso del Estado, informó la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa.

La restricción vehicular abarcará desde el Puente Negro hasta el crucero con el Bulevar Jorge Julián Chávez Castro, a un costado de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, aprovechando la disminución del tránsito durante el periodo vacacional de verano.

Durante el cierre únicamente se permitirá el acceso al tránsito local, ingresando por el Bulevar Jorge Julián Chávez Castro hacia el Congreso del Estado y la Colonia Recursos.

Como alternativas para los automovilistas, la dependencia recomendó utilizar el túnel del Eje Federalismo por el Puente Blanco-Glorieta Cuauhtémoc; el Bulevar Emiliano Zapata mediante el carril lateral habilitado del Puente Blanco hacia el Bulevar Insurgentes; el Eje Federalismo por el Bulevar Jorge Julián Chávez Castro; además del Bulevar Rolando Arjona y el Bulevar Miguel Tamayo, con conexión al Bulevar Lola Beltrán.

La Secretaría de Obras Públicas exhortó a usuarios del transporte público, automovilistas y a la población en general a planear con anticipación sus recorridos y horarios de salida para evitar contratiempos derivados del cierre temporal.

De acuerdo con la dependencia estatal, se prevé que el 29 de agosto sean reabiertos los cuatro carriles actuales del Bulevar Pedro Infante, antes del inicio del próximo ciclo escolar.

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