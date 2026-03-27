Cerrarán tramos del bulevar Pedro Infante y Malecón de Culiacán este sábado por carrera neón

Con motivo del evento “Flash Night Run”, organizado por el Ayuntamiento de Culiacán, durante este sábado estará cerrado el paso vehicular en distintos tramos del bulevar Pedro Infante y el Paseo Niños Héroes (Malecón Viejo), en Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, los cierres viales se harán de manera escalonada a lo largo del día.

A partir de la mañana, el tránsito por el Malecón Viejo entre la avenida Nicolás Bravo y el Puente Blanco, estará reducido a un carril por sentido; y desde las 15:00 horas se cerrará completamente entre la calle Domingo Rubí hasta el Puente Blanco.

Por su parte, en el bulevar Pedro Infante se realizarán interrupciones momentáneas y parciales a partir de las 12:00 horas; y para las 17:30 horas quedará cerrado totalmente desde el bulevar Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros (a la altura de la USE) hasta el Puente Blanco.

El último cierre se tiene contemplado en el paso deprimido del bulevar Rolando Arjona, para integrarse al Pedro Infante, el cual quedará obstruido, y quedará disponible el paso superior.



Rutas alternas

Entre las vías propuestas por las autoridades, para transitar desde el noroeste hasta el centro de la ciudad, está disponible la ruta que cruza por Juntas del Humaya, tomar la Vialidad del Congreso para conectar con la avenida Jorge Chávez Castro, y conectar con el bulevar Federalismo.

Para traslados de norte a sur o viceversa, se recomienda utilizar los bulevares Rolando Arjona y José Limón, cruzando por el puente Almada para continuar hacia el bulevar Emiliano Zapata.

Finalmente, para quienes transiten rumbo al sector poniente o hacia el Aeropuerto, la opción sugerida es tomar el bulevar Miguel Espinoza de los Monteros hacia el bulevar Pedro Infante.