Cerrarán vialidad en Las Cucas, en Culiacán, por trabajos de Japac

La Calle Velina León de Medina, en la Colonia Las Cucas, permanecerá cerrada durante el fin de semana debido a trabajos con maquinaria pesada que realizará la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.

El cierre comenzará a las 08:00 horas del sábado 12 de septiembre y se mantendrá hasta las 15:00 horas del domingo 13, en el tramo comprendido entre la Avenida Álvaro Obregón y la prolongación del Bulevar Enrique Sánchez Alonso.

Durante los trabajos se informó que únicamente se permitirá el acceso a los vehículos que tengan como destino la zona, por lo que Japac pidió a los automovilistas tomar previsiones y considerar otras rutas.

Personal de la Dirección de Tránsito Municipal permanecerá en el sector para apoyar en la movilidad vehicular mientras se llevan a cabo las labores.

Japac informó que el cierre se mantendrá hasta que concluyan los trabajos programados.