Certeza y justicia laboral reciben trabajadores del IMSS en Sinaloa, asegura Gobernador Rocha

Culiacán, Sinaloa 06 de marzo de 2026.- Garantizando el derecho a la salud de las y los sinaloenses, el gobernador, Rubén Rocha Moya, acompañado del director general del IMSS nacional, Zoé Robledo Aburto, puso en marcha el Plan de Fortalecimiento IMSS en Sinaloa, una estrategia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que busca fortalecer la atención médica, brindar certeza jurídica a las y los trabajadores, así como incrementar las unidades de atención, creando más clínicas y hospitales que mejoren la atención de todos los derechohabientes

El Gobernador Rocha, destacó que la aplicación de este Plan de Fortalecimiento en Sinaloa, favorece no solo a las y los derechohabientes, sino al personal otorgando certeza laboral a 60 trabajadores quienes recibieron su base definitiva.

“Trabajar para las bases de los trabajadores es básico, es fundamental, por qué, porque trabajan sin la tentación, el problema de que al rato ya no van a estar trabajando. Ya pueden ustedes ejercer con mayor soltura, eso les da mucha confianza al trabajador para que puedan servir más y mejor a los derechohabientes”, señaló el mandatario estatal.

Asimismo, agradeció a la Presidenta Sheinbaum y al director General del IMSS, Zoé Robledo, el apoyo para la construcción del nuevo hospital de Especialidades del IMSS en Sinaloa, con más de 400 camas y 48 especialidades médicas, para el beneficio de más de 700 mil derechohabientes, afirmando que en el IMSS hay muy buenos trabajadores, por ello, precisó que próximamente se entregarán más bases a las y los trabajadores.

También detalló que durante su administración se han entregado bases a los trabajadores de la salud además se ha fortalecido la profesionalización y recategorización a más de mil enfermeras.

Por su parte, el director General del IMSS, Zoé Robledo, señaló que el crecimiento del IMSS debe seguir construyéndose a partir de vinculación con los gobiernos de los estados, por ello, detalló que Plan de Fortalecimiento en Sinaloa consiste en:

- Construir 39 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs) para niñas y niños de los 43 días de nacidos a los 4 años, apoyando la participación laboral de las mujeres. (Este año, se construirán dos en Mazatlán y uno en Escuinapa; y poco a poco, 8 en Culiacán)

- Reconvertir los Hospitales Rurales de Coplamar de El Fuerte y Villa de Unión, en hospitales de subzona.

- Invertir en las UMR de Charay y Potrerillos. En el Hospital de Subzona 4 en Navolato. En 15 UMF: Navolato, Mocorito, Escuinapa, Angostura, Rosario, Ahome, Culiacán, Guasave, El Fuerte.

- Así como la donación del viejo Hospital General de Culiacán para convertirlo en hospital de trauma y ortopedia regional 1, ampliando a 122 camas más la infraestructura del IMSS en el estado, en ese servicio.

- Apertura de plazas para Farmacia en varios Hospitales para poder abrir ventanillas cerradas y las de sábado y domingo.

- Apertura de 133 plazas de médico especialista en Sinaloa, a través del Draft. A través de ello brindando, estabilidad para quienes nos cuidan, continuidad para sus familias y fortalecimiento para el Seguro Social en Sinaloa y México.

Y felicitando a los 60 nuevos basificados, quienes habían esperado hasta 16 años por lograrlo, afirmó: “Seguros en casa, porque ya estarán seguros en el Seguro Social, su nueva casa. Seguros que el IMSS, en todo Culiacán, en todo Sinaloa, en toda la Nación, seguirá avanzando como dice nuestro himno con rumbo al porvenir”.

A nombre de los beneficiarios, la doctora Karla Margarita Cárdenas, afirmó que una base representa un logro profesional y un compromiso renovado con la salud, agradeciendo al gobernador Rocha y al director general del IMSS Zoé Robledo por impulsar acciones que fortalecen la capacidad de atención del Instituto y brindan certeza laboral al personal.

“Recibir esta base fortalece el compromiso de seguir trabajando con vocación, responsabilidad y sentido humano especialmente en un servicio tan sensible como es la atención de urgencias pediátricas, que recibe pacientes no solo del municipio de Culiacán, sino de todo el estado de Sinaloa”, precisó la pediatra al recibir su base.

Acompañaron al Gobernador Rocha, Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa; Tania Clarissa Medina, representante del IMSS en Sinaloa; Juan de Dios Gámez, presidente municipal de Culiacán; Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud; Noé Angulo Parra, secretario general de la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Sinaloa, así como funcionarios estatales y municipales, trabajadoras y trabajadores del IMSS.