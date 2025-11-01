$!César limpia tumbas para ganarse la vida

CULIACÁN._ Tarifas que van desde los cien hasta los trescientos pesos son las tarifas que César ofrece para su servicio de limpieza de tumbas en el panteón 21 de Marzo en Culiacán a un día del Día de Muertos.

En su triciclo y un pequeño arsenal de limpieza arranca su jornada laboral.

El trabajo lo realiza cada Día de Muertos y en el Día de las Madres, fechas en las que los panteones se llenan de vida.

Quita el polvo, enjabona, cepilla y enjuaga las tumbas de seres queridos ajenos.

César no siempre se dedicó a esto.

Durante años reparó bocinas, pero la llegada de los productos importados y baratos lo obligó a cambiar de oficio.

Desde hace dos años combina el comercio ambulante con la limpieza de sepulcros, un trabajo que, aunque temporal, le permite completar el ingreso.