César sueña con seguir jugando fútbol, aunque la cancha hoy esté sin entrenador

César Bernal Valdés tiene 13 años y vive en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, ‘El Tamarindo’, en Navolato desde que nació.

Ahí, entre la escuela, las canchas y las tardes con amigos, sigue persiguiendo un sueño que no ha cambiado con los años: algún día ser futbolista profesional.

César estudia segundo de secundaria en la Técnica 19. Dice que se lleva bien con todos sus amigos.

Su mejor amigo se llama Julio César; se conocen desde el kínder y han crecido juntos en el mismo pueblo y lo que más los une es el fútbol.

El año pasado formó parte de un equipo, pero ya no. El entrenador se fue a vivir a la ciudad y desde entonces las prácticas se terminaron. Aun así, César no dejó la cancha. Ahora juega con sus amigos, sin uniforme ni entrenador, solo por el gusto de patear el balón.

“A veces salgo y voy a las canchas de fútbol, jugamos ahí o a veces salgo con mis amigos a la calle y jugamos”, dice tímidamente”, dice tímidamente.

Cuando no está en la escuela o jugando fútbol, sale con sus amigos, ve caricaturas o películas, le gustan los Minions, y a veces juega videojuegos.

También disfruta venir a Culiacán, ir a las plazas y comer hamburguesas, su comida favorita.

Su equipo favorito es el Barcelona y el futbolista que más lo inspira es Lionel Messi. Aunque todavía no sabe a qué quiere dedicarse cuando sea grande, sí tiene claro que quiere seguir estudiando y que el futbol sigue siendo parte de su vida.

Para este año, César les pide a los Reyes Magos unos taquetes nuevos, calza del 6 y medio, y un balón.

César es hijo único, pero no está solo, tiene amigos, primos y una cancha donde corre, juega y sueña.

LA CAMPAÑA

Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Sabuesos Guerreras”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia con la desaparición de un familiar.

PARTICIPE

Los donativos pueden ser entregados en las oficinas de Noroeste Culiacán en calle Ángel Flores 282 oriente, colonia Centro. La recepción de donaciones estará abierta hasta unos días antes del Día de Reyes.