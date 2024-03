Los sinaloenses sienten que viven en un entorno inseguro, aseguró el presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, Miguel Calderón Quevedo, ante el argumento del Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Mérida Sánchez, que en el Estado hay un ambiente seguro.

El 7 de marzo, Mérida Sánchez afirmó que Sinaloa es seguro y las situaciones de violencia que puedan presentarse, son hechos aislados.

Ante esto, el presidente del CESP señaló que de acuerdo con un estudio de percepción de inseguridad que realizó la institución en el estado, ronda por el 50 por ciento en general.

“La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública hizo en su tiempo un estudio de percepción y la percepción de inseguridad es muy alta, ronda por el 50 por ciento de los vecinos de Sinaloa en general. Sienten que viven en un entorno inseguro”, afirmó.

Calderón Quevedo indicó que Sinaloa no está en un entorno seguro como para afirmar que no se necesitan elementos policiales ni patrullas, en cambio, es indispensable redoblar los esfuerzos.

“Aspiramos a que esa incidencia delictiva vaya a la baja y de que no estamos en un entorno totalmente pacífico para decir que no ocupamos seguridad, no ocupamos elementos, no ocupamos patrullas. Sí las ocupamos, ocupamos redoblar los esfuerzos, porque no vivimos en un estado totalmente pacífico, indiscutiblemente”, expuso.

De la misma forma, indicó que es complicado decir que algo es seguro o no lo es, ya que cada quien tiene su percepción, pero que para bajar las estadísticas de las incidencias, se necesita trabajar dejando las diferencias de manera civilizada.

“El caso de la seguridad es un caso muy complejo, muy difícil, se ve de diferentes ángulos en trincheras y que eso de repente llega a enfrentar en opiniones en los diferentes protagonistas de la acción gubernamental. Creo que este caso era muy particular, que afortunadamente tienen reuniones diarias y estas reuniones diarias tienen la oportunidad de dividir o coincidir en esos puntos de vista”, dijo.

“No me parece raro que un miembro de gobierno tenga una opinión y otro miembro de gobierno tenga una opinión encontrada diferente. Me parece que es normal que en sus unidades civilizadas avanzadas haya este tipo de diferencias, pero lo importante es dirimir esas diferencias de manera civilizada, llegar a acuerdos y en cuestión de esos acuerdos, mejorar la incidencia”, mencionó.

Asimismo, para seguir evaluando la inseguridad, se hará una segundo levantamiento después de la elección, ya que no se podrá en estos meses debido al entorno electoral.

“Para este caso en el nuevo año, haremos un segundo levantamiento después de la elección, porque seguramente el entorno electoral, en el periodo electoral, pues tenemos a los riesgos de que hayan factores que influyan de manera negativa en este tipo de percepción”, explicó.

“Sabemos que la agenda de seguridad va a ser una agenda de campaña, pero nuestra obligación como ciudadanos que no tenemos una facción política qué defender, pues debe ser muy objetiva. Debemos en medio de esto señalar sin juicios de valor, lo que es, y lo que es, es que, efectivamente tenemos una percepción de incidencia delictiva”, precisó.