El Consejo Estatal de Seguridad Pública mantendrá una reunión con autoridades de seguridad este miércoles para diseñar un protocolo de reacción rápida ante hechos de violencia como los registrados este lunes en Culiacán, Navolato y Elota.

En Noticiero Noroeste, el coordinador general del CESP, Miguel Calderón Quevedo destacó que implementar un protocolo preverá que ante crisis, la ciudadanía tome por verídicas noticias que son falsas o que están sacadas de contexto.

Explicó que la reunión fue convocada por el Rector de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, Óscar Fidel González Mendívil.

“Que el Gobierno esté consciente de que hay una generación de noticias que no siempre son con buena fe, sin dolo, y en la medida que espere, pase el tiempo, no oriente a la ciudadanía, esta información no fidedigna está compitiendo”.

Por otra parte, señaló que a pesar de que las autoridades han dado información de una manera más oportuna, la ciudadanía tiene memoria de hechos como los del 17 de octubre de 2019 y el 5 de enero de 2023, en el intento y captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, por lo que han sido diversos planteles educativo que han reanudado actividades en línea.

Este lunes, desde tempranas horas del día, a las 6:00 horas fue reportada la presencia de civiles armados en el sector La Campiña, desatando un enfrentamiento que dejó heridos a dos elementos del Ejército, uno de ellos falleció.

Al término del enfrentamiento, fueron localizadas y aseguradas dos camionetas, una pick up blanca y una suburban negra, ubicadas en distintos puntos sobre el bulevar Francisco I. Madero, ambas con impactos de bala.

Civiles armados se movilizaron a la salida sur de Culiacán, sobre la carretera México 15, en el sitio fue localizado un hombre sin vida con impactos de bala, así como tres vehículos baleados, entre ellos una unidad marca Kia, con rastros de sangre y una cubeta con ponchallantas.

A las 12:00 horas del mediodía, el enfrentamiento avanzó hacia la entrada de la cabecera de la sindicatura de Costa Rica.

En el lugar, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva reportó el hallazgo de al menos una decena de vehículos de alta gama, que fueron abandonados luego de ser baleados.

Para las 15:00 horas arribaron a Culiacán elementos militares del Ejército con la intención de contener los enfrentamientos armados.

A las 16:00 horas de la noche, estos enfrentamientos se trasladaron a la comunidad de Villa Juárez, cuando elementos del Ejército y de la Guardia Nacional aseguraron un vehículo blindado en la entrada de la carretera la 20.

Asimismo, en la comunidad de Portaceli, al sur de Culiacán una persona muerta, otra herida y una camioneta incendiada fueron reportadas durante la tarde noche del lunes, alrededor de las 19:30 horas.

Minutos más tarde, a las 20:00 horas, un joven vestido de camisa Polo las afueras de una tienda de conveniencia ubicada por el bulevar Agricultores y la carretera a Sanalona, en Culiacán.

Y en los últimos minutos de este 9 de septiembre, los hechos violentos se extendieron de Culiacán hasta Elota, en la comunidad de Potrerillos del Norote, donde pobladores alertaron a las autoridades sobre detonaciones de armas de fuego.