CESP espera mayor coordinación con nueva Fiscalía General bajo Ernestina Godoy

El titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, consideró que la designación de Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) podría traducirse en un escenario de mayor coordinación institucional para la atención de casos pendientes en el país, entre ellos hechos relevantes para Sinaloa.

Calderón Quevedo señaló que el desempeño previo de Godoy Ramos en la Ciudad de México constituye un antecedente que podría influir en la relación entre la FGR y el actual Gobierno federal.

“Nuestra observación de los hechos es que por el antecedente que la nueva titular de la Fiscalía tiene, al haber trabajado en los tiempos en la Fiscalía de la Ciudad de México en los tiempos en que la Presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) fue jefa de gobierno y en donde se habla de que hubo una excelente coordinación. Nuestra expectativa es de que ese antecedente también abonará a una buena coordinación para los temas pendientes”, expresó.

El funcionario indicó que, desde el ámbito de seguridad ciudadana en Sinaloa, existe un caso que consideran prioritario: los hechos del 25 de junio de 2024, relacionados con una serie de agresiones y episodios de violencia que derivaron en impactos prolongados para la entidad.

En esa jornada se registró el arresto de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García y de Joaquín Guzmán López en Estados Unidos, así como el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estos hechos, que de acuerdo a Zambada García están relacionados, pasaron a ser investigados por la FGR por petición del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Después de más de un año de ocurridos no han revelaciones públicas sobre esta investigación.

“Por eso es que siendo muy específicos el gran tema pendiente es qué pasó el 25 de junio de 2024, que fue el evento que marcó la sucesión de hechos violentos que hoy seguimos presenciando”, señaló.

Agregó que mantener claridad y seguimiento en ese expediente será un indicador importante para la ciudadanía, no solo por las consecuencias del caso, sino por el acumulado de investigaciones abiertas en la FGR.

“La Fiscalía ahora puede ser más transparente al mostrar los avances, ser más eficiente para ese caso específico, pero no solamente para ese caso, sino para muchos otros que seguramente están ahí esperando justicia, pues nos parece que podría ser una buena noticia”, dijo.