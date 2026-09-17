CESP plantea duplicar presupuesto para seguridad y justicia en Sinaloa

Sinaloa necesita duplicar los recursos destinados a seguridad y justicia para enfrentar la crisis que atraviesa el estado, planteó Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Señaló que actualmente se destinan alrededor de 5 mil millones de pesos para estas áreas, pero consideró necesario llevar la cifra hasta los 10 mil millones de pesos.

“Hoy ocupamos al menos irnos al 100 por ciento, es decir, si aprobaron 5 mil millones de pesos para 2026, nosotros ocupamos 10 mil millones de pesos al menos para resolver todos esos temas”, afirmó.

Calderón Quevedo explicó que el incremento no tendría que concentrarse únicamente en las corporaciones policiales, sino también en las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia.

Mencionó la necesidad de fortalecer a los ministerios públicos, peritos, policías de investigación, policías estatales y al Poder Judicial.

Comparó las carencias institucionales con un quirófano al que llega un cirujano sin las herramientas necesarias para realizar una operación.

“He puesto la analogía de cuando uno va a una cirugía médica y no se encuentra y ingresan al quirófano y el cirujano no tiene un bisturí, no tiene anestesia”, explicó.

Señaló que algo similar ocurre en las instituciones de seguridad y justicia, particularmente ante expedientes que requieren revisar miles de hojas y realizar numerosas entrevistas.

“Muchos ministerios públicos están topados en su capacidad humana para analizar casos de 700, 800 mil hojas, hacer entrevistas múltiples para sacar resultados en una curva de tiempo relativamente rápida”, sostuvo.

Calderón Quevedo consideró que la falta de recursos también tiene una relación directa con la capacidad para combatir la impunidad.

“En ese sentido, creo que también siendo empáticos con las instituciones, hay que fortalecer los presupuestos de la Fiscalía fundamentalmente, también del Poder Judicial”, señaló.

El planteamiento ocurre mientras se prepara la discusión del presupuesto estatal, en un contexto en el que el CESP ha insistido en aumentar los recursos destinados a seguridad. Recientemente, Calderón ha señalado que para 2027 el organismo considera necesarios entre 8 mil y 9 mil millones de pesos para estas funciones.

Para el coordinador del Consejo, fortalecer presupuestalmente a las instituciones es necesario para que las investigaciones puedan avanzar y los delitos tengan consecuencias.

“Si además resolviéramos los casos, los delincuentes habrían que tienen que pensarla dos o tres veces para cometer un ilícito”, expresó.

El CESP también ha señalado que la debilidad institucional debe atenderse junto con otros componentes de la crisis, entre ellos prevención, educación y políticas sociales.