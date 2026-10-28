CESP ve positiva visita de mandos federales a Sinaloa

La visita a Culiacán del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es positiva ante la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa, consideró Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Señaló que las condiciones de inseguridad en la entidad justifican la presencia de mandos federales, como parte del respaldo de la Federación ante una problemática que calificó como compleja y de difícil solución.

“Qué bueno, aplaudimos desde nuestra parte que tanto el General Trevilla como el Secretario Harfuch puedan estar viniendo de manera escalonada en unas circunstancias que siguen siendo complicadas, que siguen siendo difíciles”, expresó.

Calderón Quevedo señaló que Sinaloa mantiene índices delictivos preocupantes y destacó que la respuesta a la violencia requiere tanto la participación de las fuerzas federales como el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales.

Indicó que la presencia de alrededor de 20 mil efectivos federales en Sinaloa representa un respaldo ante las condiciones de inseguridad que enfrenta el estado.

Sin embargo, advirtió que la atención de la crisis no puede limitarse a las acciones policiales y militares.

“Es una problemática de difícil solución, muy compleja”, sostuvo.

Calderón Quevedo señaló que una de las principales tareas pendientes es fortalecer las corporaciones locales. Indicó que Sinaloa cuenta con alrededor de mil 200 policías estatales en activo, cuando el número ideal, de acuerdo con el diagnóstico del Consejo, sería de 5 mil elementos.

En cuanto a las policías municipales, señaló que la mayoría de las corporaciones también requiere duplicar su número de agentes.

Además, planteó la necesidad de ampliar la plantilla de agentes del Ministerio Público para atender el rezago histórico de carpetas de investigación, así como mejorar las condiciones laborales de los policías mediante mejores salarios, prestaciones y acceso a vivienda.

Consideró que el fortalecimiento de las capacidades institucionales es indispensable para atender la crisis de seguridad que persiste en Sinaloa.