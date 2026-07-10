$!CFE incorpora nueva línea de transmisión entre Los Mochis y Culiacán; busca fortalecer el suministro eléctrico

CIUDAD DE MÉXICO. _ La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que quedó en operación una nueva línea de transmisión de 216 kilómetros que conecta a Los Mochis y Culiacán, infraestructura con la que busca fortalecer la Red Nacional de Transmisión e incrementar la confiabilidad del suministro eléctrico en el noroeste del país. Mediante un comunicado, la empresa productiva del Estado dio a conocer que el pasado 9 de julio se realizó la primera energización de la Línea de Transmisión Chohacahui–Culiacán Poniente, así como del banco de reactores en la Subestación Chohacahui, obras que forman parte del proyecto “Solución a la Congestión de Enlaces de Transmisión GCR Noroeste Occidente Norte”.

La CFE señaló que, tras estas maniobras, la infraestructura quedó oficialmente incorporada a la operación de la Red Nacional de Transmisión, con lo que se fortalece la capacidad para transportar energía eléctrica entre el noroeste y el occidente del país. De acuerdo con la dependencia, la nueva línea enlaza a las ciudades de Los Mochis y Culiacán mediante un tendido de 216 kilómetros, lo que permitirá “mejorar la capacidad de transferencia de energía eléctrica” y optimizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, indicó que la obra permitirá optimizar la regulación del flujo de potencia, incrementar la confiabilidad del sistema eléctrico y brindar un servicio de mayor calidad y continuidad en beneficio de la población, como parte de la estrategia energética impulsada por el Gobierno federal.

El proyecto contempla una inversión de 132 millones 989 mil 187 dólares y forma parte del programa para atender la congestión de los enlaces de transmisión en la región Noroeste-Occidente-Norte.