$!CFE recupera servicio tras daños por tormenta en línea Culiacán Tres-Sanalona

CULIACÁN._ La tormenta registrada durante la tarde del martes en la región Centro de Sinaloa provocó daños en infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y una interrupción del suministro en la zona de Sanalona.

La CFE informó que los fuertes vientos y descargas eléctricas ocasionaron daños en una estructura de madera de la línea de transmisión Culiacán Tres–Sanalona, de 115 kilovoltios.

Ante la afectación, personal de las áreas de Transmisión y Distribución realizó de manera coordinada maniobras para atender la infraestructura dañada y recuperar la operación del enlace eléctrico.