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CFE recupera servicio tras daños por tormenta en línea Culiacán Tres-Sanalona

Fuertes vientos y descargas eléctricas dañaron una estructura de la red de transmisión durante la tarde del martes; personal de la Comisión Federal de Electricidad realizó maniobras para restablecer el suministro en la zona de Sanalona
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/09/2026 16:55
09/09/2026 16:55

CULIACÁN._ La tormenta registrada durante la tarde del martes en la región Centro de Sinaloa provocó daños en infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y una interrupción del suministro en la zona de Sanalona.

La CFE informó que los fuertes vientos y descargas eléctricas ocasionaron daños en una estructura de madera de la línea de transmisión Culiacán Tres–Sanalona, de 115 kilovoltios.

Ante la afectación, personal de las áreas de Transmisión y Distribución realizó de manera coordinada maniobras para atender la infraestructura dañada y recuperar la operación del enlace eléctrico.

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De acuerdo con la dependencia, para los trabajos se desplegaron recursos y equipo especializado, con lo que fue posible normalizar la operación de la línea y recuperar el suministro en la zona afectada.

La CFE señaló que durante la atención de la contingencia se mantuvieron los protocolos técnicos y de seguridad establecidos para este tipo de intervenciones.

La empresa indicó que mantiene personal y capacidad operativa desplegados en territorio ante la temporada de lluvias, con el objetivo de responder a posibles daños ocasionados por tormentas, vientos fuertes y descargas atmosféricas.

La Comisión Federal de Electricidad agregó que estos operativos forman parte de su estrategia para fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de la infraestructura eléctrica ante fenómenos meteorológicos.

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