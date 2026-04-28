CFE revisará recibos elevados en Culiacán tras reclamos ciudadanos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordó revisar de manera individual los recibos con montos elevados en Culiacán, luego de una reunión con el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, en respuesta a las recientes protestas ciudadanas.

El encuentro se dio tras las manifestaciones de vecinos, principalmente de la comunidad del Campo El Diez, quienes denunciaron cobros que consideran excesivos, en algunos casos superiores a los 10 mil pesos.

Durante la reunión, Gámez Mendívil planteó a la Comisión los casos recabados entre la ciudadanía, con énfasis en facturaciones atípicas, consumos estimados y aumentos que no corresponden al uso habitual del servicio.

Como resultado, la CFE informó que las inconformidades deberán atenderse caso por caso, a través de sus módulos de atención, donde los usuarios podrán solicitar la revisión de sus recibos.

Para facilitar este proceso, el Ayuntamiento de Culiacán exhortó a la población a acudir a los módulos de atención ciudadana de la CFE, ubicados en bulevar Paseo Niños Héroes 1299, colonia Las Quintas, y en calle General Ángel Flores 881 Poniente, colonia Centro, donde podrán recibir orientación y dar seguimiento a sus casos.

Asimismo, establecieron alternativas de apoyo para usuarios con adeudos, contemplando esquemas de regularización que incluyen un pago inicial del 50 por ciento del saldo y la liquidación del resto en parcialidades.

La inconformidad por los altos costos del servicio eléctrico se ha extendido en los últimos días, tanto en zonas urbanas como rurales, sin una respuesta integral por parte de la CFE.