CFE sigue sin explicar presunto excedente de 500 millones de pesos cobrados de más en Sinaloa

Hay un excedente de 500 millones de pesos cobrados de más en Sinaloa por la Comisión Federal de Electricidad, recursos que hasta el momento no han sido aclarados, pese a que ciudadanos y Diputados acudieron personalmente a una reunión en la Ciudad de México.

Así lo manifestó la Diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, quien comentó que durante ese encuentro se plantearon diversos cuestionamientos sobre las presuntas fallas en los medidores.

Sin embargo, la única respuesta que recibieron por parte de las autoridades fue que cada caso será revisado de manera individual.

Consideró que esta medida no representa una solución, ya que son miles de familias sinaloenses las que enfrentan cobros elevados e incluso cortes en el suministro eléctrico por la imposibilidad de pagar los recibos.

“Ellos saben a qué usuarios, a qué domicilios cobraron demás, ellos saben cuánto cobraron a cada usuario, y yo digo ¿y la gente que no se entera? obviamente saben porque les llega el recibo y lo tienen que pagar, pero hay gente que o va y trabaja para pagarlos o que va a la manifestación, inclusive hay gente que ni a través de redes sociales pueden hacerlos llegar porque no usan redes sociales, y esa gente la van a dejar desamparada, tiene que ser de oficio”, expresó.

Gárate Valenzuela señaló que los Diputados federales y Senadores deberían llamar a comparecer a la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, ante la Cámara de Diputados o el Senado, como una vía para atender el problema.

Además, mencionó que es necesario realizar una segunda reunión en la que participen todas las autoridades de la comisión.

“Que sí esté la titular, ¿cómo es que la titular de la CFE no nos puede dar media hora al poder Legislativo de Sinaloa?”, señaló.

Asimismo, afirmó que las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad han mostrado insensibilidad ante los casos denunciados y advirtió que, si la ciudadanía decide intensificar las manifestaciones, ya sea liberando casetas de peaje o realizando conexiones irregulares de energía eléctrica, respaldarán esas acciones al considerar que no ha existido una respuesta favorable por parte de las autoridades.