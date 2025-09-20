CFE suspenderá el suministro eléctrico el martes en 7 comunidades de Culiacán

La Comisión Federal de Electricidad informó que este martes 23 de septiembre suspenderá temporalmente el suministro de energía eléctrica en siete comunidades rurales de Culiacán, con el fin de realizar labores de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica.

La interrupción del servicio se llevará a cabo de las 09:00 a las 13:00 horas en los poblados Tepuchito, Tecolotes, Caminahuato, El Potrero de los de Arriba, El Potrero de los de Abajo, Juntas de Bagrecitos y San Cayetano.

Los trabajos consistirán en incrementar la capacidad del conductor aéreo de un circuito de la subestación Culiacán Norte, sustituir postes dañados y reubicar la trayectoria de líneas de media tensión, con el objetivo de garantizar la calidad y continuidad del suministro eléctrico.

La CFE solicitó la comprensión de los usuarios y recordó que estas labores únicamente pueden realizarse con las líneas desenergizadas, para proteger la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento.

Para cualquier reporte, duda o aclaración, la CFE puso a disposición el número 071.