CFE suspenderá luz por cuatro horas en Stanza Solare, en Culiacán, este 6 de marzo

La Comisión Federal de Electricidad suspenderá de manera temporal el servicio de energía eléctrica en el fraccionamiento Stanza Solare, en Culiacán, este viernes 6 de marzo.

El corte está programado de 9:00 a 13:00 horas, con una duración estimada de cuatro horas.

La paraestatal informó que la interrupción se debe a trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica, con el objetivo de fortalecer la calidad y continuidad del servicio en esa zona del Municipio.

“Para realizar trabajos de mejoras a la infraestructura, la CFE interrumpirá temporalmente el servicio de energía eléctrica”, mencionó.

De acuerdo con el comunicado, es necesario suspender el suministro durante las labores para proteger tanto al personal que realizará el mantenimiento como a la población.

La CFE puso a disposición el número 071 para cualquier reporte, duda o aclaración relacionada con el servicio.