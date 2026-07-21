CFE suspenderá servicio de energía eléctrica en Costa Rica por ocho horas este jueves

La Comisión Federal de Electricidad suspenderá de manera temporal el servicio de energía eléctrica en la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán, el próximo jueves 23 de julio, como parte de los trabajos de mantenimiento y mejora en un circuito de la subestación Costa Rica.

La interrupción del suministro está programada de las 07:00 a las 15:00 horas, por lo que tendrá una duración de ocho horas.

De acuerdo con la CFE, las labores tienen como objetivo mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico que reciben los usuarios de la sindicatura.

La empresa explicó que será necesario suspender el suministro durante la jornada de mantenimiento para garantizar la seguridad del personal que realizará los trabajos y de la población.

La CFE agradeció la comprensión de los habitantes de Costa Rica por las afectaciones temporales que pudiera generar el corte programado e informó que, para reportes, dudas o aclaraciones, los usuarios pueden comunicarse al 071.