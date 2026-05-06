CFE suspenderá servicio de luz en dos colonias de Culiacán este viernes

La Comisión Federal de Electricidad anunció la suspensión temporal del suministro de energía eléctrica en dos colonias de Culiacán el próximo viernes 8 de mayo, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la red.

De acuerdo con el comunicado, la interrupción del servicio se realizará en las colonias Industrial Bravo y Los Pinos, en un horario de 09:00 a 13:00 horas, con una duración estimada de cuatro horas.

La CFE explicó que estas labores tienen como objetivo mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la zona, por lo que es necesario suspender la energía durante el desarrollo de los trabajos.

Asimismo, indicó que la medida también busca proteger la integridad tanto del personal que realizará las maniobras como de la población en general.

“Para proteger la integridad del personal y de la población, es necesario suspender el servicio eléctrico mientras se realizan los trabajos de mantenimiento”, señaló.

La dependencia agradeció la comprensión de los usuarios y recordó que para cualquier reporte, duda o aclaración, se encuentra disponible el número telefónico 071.