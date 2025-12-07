$!Chicos y grandes disfrutan del mágico show navideño en la Verbena Culiacán 2025

CULIACÁN._ Más de 5 mil 600 personas disfrutaron este sábado de una noche llena de magia, música y alegría en el escenario principal de la Verbena Culiacán 2025, donde familias completas se reunieron para vivir el tradicional show navideño. Niñas, niños, jóvenes y adultos vibraron con la presentación de personajes icónicos de la temporada, como el Hada Caramelo, el Señor Grinch y Santa Clos, quienes cautivaron al público con sus cantos, bailes y divertidas ocurrencias.









La magia también se extendió por toda la villa navideña. En punto de las 20:00 horas, los Minions hicieron su aparición entre risas y travesuras, saludando a los asistentes. Las familias disfrutaron además del área artística, donde padres, madres y sus hijos elaboraron manualidades alusivas a la temporada, fomentando la convivencia y la creatividad. Quienes buscaban emoción adicional se dieron cita en la zona de juegos mecánicos, donde destacaron la rueda de la fortuna, los carritos chocones, el carrusel y las tradicionales carreras de caballos.









Mientras tanto, en el corredor gastronómico, los visitantes degustaron antojitos como elotes asados, salchichas al carbón, snacks variados y el infaltable champurrado. El DIF Culiacán invita a la ciudadanía a seguir disfrutando de la Verbena Culiacán 2025, un espacio para el encuentro y la convivencia familiar, que permanecerá abierta hasta el próximo 4 de enero, a partir de las 16:00 horas.