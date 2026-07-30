China ampliará a 1.2 millones de toneladas la compra de sorgo sinaloense; prevén multiplicar superficie de siembra

China incrementará de un millón a un millón 200 mil toneladas su compromiso de compra de sorgo producido en Sinaloa, informó el Secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, Ismael Bello Esquivel.

Explicó que, como parte del proceso para concretar las exportaciones, a mediados de agosto se enviarán dos contenedores de sorgo para realizar pruebas de procesamiento en el país asiático.

Posteriormente, indicó, ambos gobiernos deberán formalizar una serie de acuerdos que otorguen certidumbre jurídica a la comercialización del grano, el cual será utilizado para la elaboración de una bebida tradicional china, por lo que deberá cumplir estrictos requisitos sanitarios y de inocuidad.

Bello Esquivel señaló que, ante la apertura de este nuevo mercado, durante la sesión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable se acordó ampliar de manera significativa la superficie destinada al cultivo de sorgo.

Mientras que en el ciclo anterior se sembraron 18 mil 619 hectáreas, para el próximo ciclo otoño-invierno se proyectan 215 mil 50 hectáreas, con el objetivo de atender la demanda comprometida con China.

Detalló que la producción se desarrollará bajo esquemas de agricultura por contrato, mecanismo que brinda certidumbre tanto a los productores como a los compradores al establecer previamente las condiciones de comercialización.

Añadió que esta apertura comercial también impulsará la diversificación de mercados y favorecerá la reconversión de cultivos en Sinaloa, al posicionar al sorgo como el segundo cultivo de mayor importancia en el Estado.

Además, destacó que el sorgo representa una alternativa para el ahorro de agua, ya que su producción requiere hasta cinco veces menos líquido que el maíz, cultivo que continúa siendo el principal del estado.